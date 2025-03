GTA 5 Enhanced: veja preço, diferenças e download da versão melhorada no PC

GTA 5 Enhanced chegou para PC em 4 de março, finalmente introduzindo alguns recursos que eram exclusivos dos consoles PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S na plataforma. Anunciada no final de fevereiro, essa atualização gratuita animou os fãs do jogo de 2013 a revisitar Los Santos e conferir as adições tanto no modo história quanto no GTA Online. Isso inclui conteúdo inédito no PC e melhorias técnicas para o jogo, que está à venda via Steam, Epic Games Store e Rockstar Store. A seguir, saiba mais sobre GTA 5 Enhanced, incluindo novidades, preço para novos jogadores, como atualizar seu game e requisitos de sistema.

GTA 5 Enhanced: veja preço, diferenças e como baixar a versão aprimorada de PC

O que é GTA 5 Enhanced?

O que muda em GTA 5 Enhanced?

GTA 5 Enhanced é grátis? Quanto custa?

Vou perder o progresso no GTA Online?

Requisitos de GTA 5 Enhanced

O que é GTA 5 Enhanced?

GTA 5 Enhanced é a versão atualizada do jogo da Rockstar, com todo o conteúdo presente nas versões de PS5 e Xbox Series X/S. Embora não tenha havido grandes mudanças na jogabilidade, alguns recursos aguardados foram adicionados ao game, incluindo todos os veículos mais recentes e atualizações de desempenho disponíveis na Hao’s Special Works, além de melhorias gráficas e tempos de carregamento mais rápidos.

GTA 5 Enhanced traz melhorias dos consoles para o PC — Foto: Divulgação/Rockstar

O que muda em GTA 5 Enhanced?

Melhorias na Hao’s Special Works

A versão atualizada do GTA Online inclui a oficina Hao’s Special Works, localizada dentro do Evento de Carros LS. Nela, foram adicionados cinco veículos anteriormente disponíveis apenas nos consoles, além de upgrades em vários outros. Você pode testar suas habilidades de motorista com a rotação semanal de Desafios Contra o Relógio, Veículos de Teste Premium e Corridas HSW.

Veículos adicionados: Coil Cyclone II; Imponte Arbiter GT; Karin S95; Pegassi Weaponized Ignus; Pfister Astron Custom

Coil Cyclone II; Imponte Arbiter GT; Karin S95; Pegassi Weaponized Ignus; Pfister Astron Custom Veículos tunados: Principe Deveste Eight; Grotti Turismo Classic; Vapid Firebolt ASP; Shitzu Hakuchou Drag; e mais

Desafio de Fotografia da Vida Selvagem

O Desafio de Fotografia da Vida Selvagem também chegou ao GTA 5 no PC, desafiando jogadores a encontrar animais em todo o sul de San Andreas e tirar fotos deles para obter novas recompensas.

No Desafio de Fotografia da Vida Selvagem, jogadores devem fotografar animais em troca de recompensas — Foto: Reprodução/Steam

Progresso da Carreira e bônus de GTA$

Na seção de Progresso da Carreira, você acompanha o crescimento do seu império criminoso em todas as atualizações do GTA Online. A página inicial atualizada facilita o acesso direto à ação, e novos jogadores recebem GTA$ 4.000.000 para comprar propriedades, veículos e outros itens ao iniciar sua trajetória como Executivo, Traficante de Armas, Dono de Boate ou Motoqueiro na Seleção de Carreiras.

Melhorias técnicas

Dependendo do hardware compatível, os jogadores de GTAV no PC que atualizarem poderão aproveitar: