Gugu Liberato: família pede condenação de suposto herdeiro por má-fé

Ao que tudo indica, a família de Gugu Liberato perdeu, de vez, a paciência com Ricardo Rocha, homem que alega ser filho do apresentador. Após ele afirmar que o ex-Record não é filho de Maria do Céu Morais Liberato, os herdeiros estariam pedindo a condenação de Rocha por litigância de má-fé.

A nova tese criada teria irritado os filhos de Gugu Liberato. Na Justiça, além da condenação, eles pedem uma indenização que pode ultrapassar a casa dos R$ 100 milhões. A informação foi publicada por Gabriel Perline, do UOL. Vale lembrar que o vendedor de carros de luxo pediu a exumação do corpo do apresentador, mesmo com dois exames de DNA negando o parentesco entre eles.

Ricardo Rocha teve negado dois exames de DNA, mas alegou que Gugu Liberato não seria filho de Maria do Céu, mas, sim, de Germana Morais ou Antônio Augusto Morais, tios do apresentador e irmãos de Maria do Céu. Dessa maneira, eles alegam que o resultado do teste de paternidade não teria validade. Agora, ele pede a exumação do corpo do comunicador.

O caso foi revelado pelo colunista Gabriel Perline, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. A tese levantada pela defesa de Ricardo Rocha, aceita pela Justiça para reabrir o caso, apresenta uma série de documentos referentes à família de Gugu Liberato, que chegou ao Brasil em 1952, vinda da região de Bragança, em Portugal.

O que dizem os documentos?