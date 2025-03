Guia fisga peixe com mais de 2 metros e 120 quilos, em Goiás

O guia de pesca Josevaldo Camargo fisgou um peixe de 120 quilos e, segundo ele, com mais de dois metros de comprimento no Rio Araguaia. Trata-se de uma piraíba, considerada a maior espécie de couro da América do Sul. O peixe pode viver até 40 anos e chegar a 300 quilos.

A pesca aconteceu na última terça-feira (4/3), na cidade de Bandeirantes, no noroeste goiano. “Nada melhor que finalizar o dia com uma piraíba de 2.2 mts, isso me mostra cada vez mais o quanto Deus cuida de mim”, disse o guia.

Josevaldo pesca no Rio Araguaia há 15 anos, sendo dez anos só de pesca esportiva. De acordo com ele, esse foi o maior peixe que já pegou. Após fisgar o animal, ele soltou no rio novamente.

Ameaçada de extinção

A piraíba é uma espécie de peixe em extinção devido à pesca predatória. Com a redução da população de piraíbas, pode desencadear um desequilíbrio nas populações de peixes em seu habitat, já que ele se alimenta de outras espécies.

Por ser um animal onívoro, que se alimenta tanto de vegetais quanto de outros animais, a piraíba é considerada o “tubarão de água doce”, já que chega a abater animais que tem quase o tamanho deles, como o pirarucu.