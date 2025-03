Guinness: Indiano é o homem com rosto mais peludo do mundo

O Guinness World Records, o livro dos recordes, declarou o indiano Lalit Patidar, de 18 anos, o homem com o rosto mais peludo do mundo. Devido a uma síndrome dermatológica rara, o rapaz possui pelos em cerca de 95% do seu rosto, totalizando 201,72 fios de cabelo por centímetro quadrado na face.

A condição é chamada hipertricose, também conhecida como “síndrome do lobisomem”. Ela é caracterizada pelo crescimento exacerbado de pelos em áreas do corpo onde os seres humanos em geral não possuem. No caso de Patidar, somente a região dos olhos e da boca estão livres do crescimento dos fios.

Causada devido a uma mutação genética, a hipertricose é tão rara que só há registros de cerca de 50 casos como esse no mundo desde a Idade Média. A síndrome não tem cura, mas é possível amenizar a situação por meio de métodos como cera, lâminas e laser.

O diagnóstico de Lalit ocorreu ainda durante sua infância, época em que já enfrentava preconceitos devido à sua condição.

– As crianças tinham medo de mim, mas quando começaram a me conhecer e a falar comigo, entenderam que eu não era tão diferente deles, e que era só por fora que eu parecia diferente, mas não sou diferente por dentro. Não há muito a dizer às pessoas sobre isso. Eu digo a elas que gosto de como sou e não quero mudar minha aparência – disse ele ao Guinness.

A notícia sobre o recorde veio após o indiano se consultar com um tricologista, que calculou a quantidade de fios no seu rosto ao raspar pequenas partes e fazer medições da distância dos pelos entre si. Ao receber a notícia de que era o homem com o rosto mais peludo do mundo, ele afirmou estar “sem palavras” e “muito feliz” com o reconhecimento.

Veja o vídeo: