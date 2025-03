Guinness reconhece Salvador como “Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo”

A cidade de Salvador recebeu o título de “Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo” do Guinness World Records. O recorde mundial para a capital soteropolitana foi concedido nesta terça-feira (4).

Segundo a Prefeitura de Salvador, o comprovante do recorde foi entregue ao prefeito Bruno Reis (União) durante a passagem do trio da cantora Ivete Sangalo no circuito de Campo Grande. O certificado reconhece Salvador como a cidade com a maior quantidade de atos musicais em trio elétrico no Carnaval no mundo.

“O Guinness é mais um título importante para a nossa cidade”, disse Reis em comunicado enviado à imprensa. “Ajuda a projetar a cidade de Salvador (…) e quando se está no Guinness isso desperta o interesse das pessoas em pesquisar, vir e conhecer a cidade.”

Ainda de acordo com o órgão municipal, o desfile de Ivete parou na frente da Passarela Nelson Maleiro para que a juíza do Guinness Camila Borenstain entregasse o certificado.

“Nossa cidade foi eleita a maior e melhor festa de trio elétrico do mundo”, falou Ivete Sangalo em cima do trio durante o momento. “Obrigado por terem me dado a oportunidade de anunciar isso. “Viva o Carnaval de Salvador! Agradecendo a Dodô & Osmar, Armandinho, Luiz Caldas, Sarajane, Olodum, Neguinho do Samba, Ilê Aiyê, todos os blocos Afro, toda essa comunidade carnavalesca da Bahia.”

O título foi entregue no ano que marca os 40 anos do movimento Axé Music e os 75 da criação do trio elétrico pela dupla Dodô e Osmar

Além de Ivete Sangalo, também se apresentam nesta terça-feira de Carnaval os cantores Saulo, Léo Santana, Olodum e Daniela Mercury.