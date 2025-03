Haddad precisa passar um pouco de charme, diz Lula

Durante a assinatura da Medida Provisória que institui a linha de empréstimo consignado, chamada “Crédito do Trabalhador”, nesta quarta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), “tem que passar um pouco de charme”.

“Tenho a felicidade de ter o Haddad de ministro da Fazenda. Companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo que ele tem que passar um pouco de charme. Fico pensando se as pessoas tem noção do que o companheiro Haddad já patrocinou como ministro da Fazenda nesses dois anos”, disse o presidente.

Apesar da cutucada no ministro, Lula afirmou que Haddad será “o melhor ministro da Fazenda da história”, até o fim do mandato dele.

“Economia não se faz com mágica. A gente não inventa, a gente sabe que aquilo que é fácil hoje, pode ser difícil amanhã, e por isso nós trabalhamos para que a coisa dê certo. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu já tive muitos ministros na Fazenda, mas vocês podem ter certeza, se vocês colaborarem, a gente vai terminar o nosso governo com o Haddad sendo o melhor ministro da Fazenda da história”, destacou Lula.

“É um programa que é um aprendizado pra gente aprender a fazer outros programas. Não há desenvolvimento econômico se não há circulação de dinheiro. O dinheiro tem que passar pela mão dos pobres, dos ricos, da classe média, mas, sobretudo, quem faz a economia crescer mais rápido são os mais pobres. Porque, com 10 reais, ele não vai guardar no banco, ele vai comprar comida, ele vai comprar alguma coisa e esse dinheiro vai circular”, acrescentou o presidente.

Haddad sobre ICMS

Durante discurso no evento, Fernando Haddad reforçou que os governadores devem seguir a orientação de Lula sobre zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de alimentos.

“Com o novo sistema tributário, que entra em vigor em 2027, por decisão do Congresso Nacional, que com muita luta conseguiu aprovar uma emenda constitucional e as leis regulamentadoras dessa emenda constitucional, nós vamos estar entre os melhores sistemas tributários do mundo, porque o senhor tomou a decisão de isentar de impostos, inclusive estaduais, 100% da cesta básica — incluindo carne, proteína animal, leite, ovos —, e fazendo apelo que essa decisão, já tomada pela União, seja antecipada pelos governadores para combater a carestia que hoje se vê no mercado”, disse o ministro da Fazenda.

Na semana passada, o governo anunciou seis ações para reduzir o preço dos alimentos no país. Contudo, as medidas não agradam a todos os governadores.