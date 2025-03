Ele pagou cerca de 600 milhões de euros (cerca de R$3,7 bilhões, na cotação atual) para adquirir o acervo que contém, por exemplo, uma ferrari usada pelo lendário piloto Niki Lauda.

Ecclestone, que foi chefe da F1 de 1978 até 2017, colocou os veículos à venda em dezembro do ano passado. O senhor de 94 anos passou a colecionar carros na década de 1950 e decidiu os colocar à venda, pois começou a pensar no que aconteceria com eles quando não estivesse mais aqui.

“Esses carros são únicos. É muito importante, para mim, saber que essa coleção está agora nas melhores mãos. Mark é o proprietário mais digno que poderíamos ter imaginado”, destacou Eccleston ao DailyMail, portal britânico.

Ecclestone tem carros que já foram guiados por lendas como Alberto Ascari, Mike Hawthorn, Michael Schumacher e Carlos Reutemann. Há ainda um Lancia Astura cabriolet de 1939 que supostamente pertenceu a Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista italiano.

“Esta coleção será cuidadosamente preservada, ampliada com o tempo e, em um futuro próximo, será disponibilizada ao público em um local apropriado”, afirma Mateschitz.