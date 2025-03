Herdeiro do Itaú denuncia ex-mulher por ameaça e agressões

E o caso do exposed do herdeiro do Itaú, Roberto Setúbal, e sua ex-esposa, Daniela Fagundes, ganhou mais um capítulo recentemente. O empresário denunciou a ex à polícia por ameaça, injúria e agressões, que teriam ido de chutes a pontapés e joelhadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, “a autora chegou com a filha e, na recepção, começou a agredir a vítima [Setubal] com tapas, chutes, joelhadas e pontapés, com a filha no colo, aparentemente por motivos de ciúmes”.

Mais detalhes do caso

Ainda segundo os documentos, Daniela Fagundes teria proferido “ofensas e ameaças contra a vítima e sua namorada, alegando que ele nunca mais veria sua filha”.

Roberto Setúbal contou, ainda, que “no acordo de divórcio de ambos, há uma medida de que Daniela não pode se aproximar da vítima em menos de 500 metros sem a sua filha presente”.

O registro policial aponta que há um B.O. anterior, feito em fevereiro, em que o herdeiro do Itaú também aparece como vítima de injúria.