Homem acusado de estupro no interior do Acre é preso em Porto Velho; veja detalhes

Após vários meses de buscas, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender J.P.R.C., principal suspeito de cometer um estupro em Plácido de Castro, no Acre. O crime, que chocou a comunidade local, aconteceu no final do ano passado e teve como vítima uma jovem de 24 anos.

A investigação, coordenada pelo delegado Leandro Lucas, reuniu provas concretas contra o acusado, incluindo exames periciais que confirmaram sua participação no delito. Mesmo com a prisão preventiva decretada, J.P.R.C. conseguiu escapar antes da detenção, o que o tornou um fugitivo da Justiça.

Após meses de intensas buscas, o suspeito foi localizado em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, Rondônia, onde finalmente foi capturado. Sua prisão foi recebida com alívio pela população de Plácido de Castro, que aguardava ansiosamente por uma resposta das autoridades.

A captura do acusado é vista como um importante passo no combate à impunidade e reforça o compromisso das forças policiais no enfrentamento da violência sexual. O processo judicial agora segue seu curso, e o acusado deverá responder pelo crime que cometeu.