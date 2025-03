Homem acusado de roubos qualificados no interior do Acre é preso na casa da avó

Em ação conjunto da polícia civil e polícia militar do Acre, um homem suspeito de cometer três furtos em lojas de roupas e aparelhos celulares na cidade de Marechal Thaumaturgo, foi preso na manhã desta segunda-feira (10). Ele também é investigado por uma tentativa de roubo a uma residência, todos os crimes ocorridos no ano passado.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida. Com o mandado expedido, os agentes localizaram e prenderam o suspeito na residência de sua avó.

Durante a abordagem, o homem confessou os crimes e alegou que cometeu os furtos para sustentar o vício em drogas. Após a prisão, ele foi conduzido para a delegacia e passará por audiência de custódia. Em seguida, deverá ser transferido para Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.