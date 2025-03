Homem ajuda irmão a esconder corpo da esposa e dos filhos pequenos

Gelvani Haskel foi condenado por auxiliar no assassinato da ex-esposa do irmão, Edineia Telles, de 34 anos, e dos dois sobrinhos, de 2 e 4 anos, em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí (SC). O caso ocorreu em 27 de agosto de 2024.

Gelvani foi considerado culpado por ocultação de cadáver, posse de arma de fogo de uso permitido e por não comunicar a violência contra criança a uma autoridade pública.

Quanto as demais acusações de porte de arma sem registro e de fraude processual, ele foi absolvido. A pena ficou fixada em seis anos, oito meses e 10 dias de reclusão, e iniciará o cumprimento em regime fechado. Além disso, ele deverá pagar uma indenização de R$ 500 mil às famílias das vítimas.

Entenda o caso

Edineia e os dois filhos estavam desaparecidos desde 27 de agosto. Segundo as investigações, os corpos foram encontrados carbonizados no interior de um carro no dia 29 de agosto, na cidade de Ibirama (SC).

Conforme apurado, o irmão de Gelvani, Gilson Haskel, confessou que os homicídios teriam sido cometidos em decorrência de dívidas acumuladas pelo ex-casal, somado ao fato de que Edineia havia pedido o divórcio. À época, ela também pediu uma medida protetiva.

Gilson foi preso no Paraná e confessou o crime. Ele cometeu suicídio em uma prisão de segurança máxima de São Cristóvão do Sul (SC) antes de ser levado a julgamento.