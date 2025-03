Homem com boné do MST provoca manifestantes presentes em manifestação pró-anistia

Manifestantes se reuniram neste domingo (16) na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para acompanhar um ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em defesa da anistia para envolvidos no 8 de Janeiro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem utilizando um boné do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) provoca o grupo na janela de seu apartamento, causando indignação para muitos.

O evento, que tinha a expectativa de reunir 1 milhão de pessoas, ocorreu a uma semana do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que pode levar Bolsonaro a ser processado. Além disso, políticos de diferentes estados participaram da manifestação, que também buscava pressionar o Congresso para aprovar a anistia aos envolvidos nos ataques contra as instituições públicas.

Veja o vídeo: