Homem corta tornozeleira, comete assalto com o cunhado e acaba preso durante operação

Johnpyerre Ribeiro Tamarana, de 38 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (7) após se envolver em um assalto no bairro Tangará, em Rio Branco. A prisão ocorreu no bairro Palmeiral, durante uma operação conjunta da Polícia Militar, com apoio do GIRO (Grupo de Intervenção Rápida) e da Operação Saturação.

Segundo a Polícia Militar, Johnpyerre, que já possui antecedentes criminais por roubo, havia cortado sua tornozeleira eletrônica três dias antes do crime. Ele teria chamado seu cunhado para participar de um assalto, popularmente conhecido como “corre”, uma gíria utilizada entre criminosos. O cunhado, que teria emprestado a moto da esposa (irmã de Johnpyerre), aceitou o convite, e ambos partiram para o crime.

Os dois assaltantes abordaram três jovens na Rua Dourados, no bairro Tangará, e, simulando estarem armados ao colocar as mãos sob as camisas, roubaram três celulares das vítimas. Após o crime, a dupla fugiu, mas, ao se deparar com uma viatura da PM na mesma rua, as vítimas imediatamente informaram os policiais sobre o ocorrido.

A Polícia Militar, que recebeu informações detalhadas sobre as características da moto e dos assaltantes, iniciou buscas pela área. Durante a ação, uma das vítimas conseguiu rastrear um dos celulares roubados, o que ajudou na localização dos criminosos.

Ao chegar ao bairro Palmeiral, os policiais avistaram quatro indivíduos na rua. Ao perceberem a presença da viatura, eles tentaram fugir, mas foram perseguidos. Durante a fuga, Johnpyerre foi cercado e tentou se esconder em uma residência, sendo capturado pela PM.

Johnpyerre não resistiu à prisão e, durante a abordagem, revelou que dois dos celulares roubados estavam escondidos em um terreno baldio próximo. Ele também informou que estava tentando vender os aparelhos a outros criminosos. Os celulares foram recuperados e entregues às vítimas.

O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde confirmou que não estava armado, desmentindo a alegação inicial de que portavam armas. Ele ainda não soube informar o paradeiro do cunhado.