Homem é amarrado em poste e linchado em praia ao se exibir a crianças

Um homem foi agredido por banhistas em uma praia de Itapoá no fim da tarde de quinta-feira (6). Ele foi amarrado e alvo de agressões após ter, supostamente, se masturbado na água e mostrado a parte íntima para crianças que estavam no local. A Polícia Militar precisou intervir na ação e o homem foi levado ao atendimento médico.

Relatos em vídeos que circulam nas redes sociais, feito por pessoas que estavam na praia, informam que o homem teria, ainda, corrido atrás de uma menina. Logo depois deste suposto ato, banhistas que estavam no local o cercaram e praticaram a tentativa de linchamento.

A Polícia Militar foi chamada e compareceu no local. Conforme uma fonte que não quis se identificar, apesar dos policiais terem ido até a praia para registrar a ocorrência, nenhuma testemunha quis denunciar o homem oficialmente ou informou ter presenciado o crime de atentado ao pudor ou abuso.

Os bombeiros militares fizeram os primeiros socorros do agredido, que posteriormente foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Conforme os socorristas, o homem teve ferimentos no rosto e no crânio.

Nenhum dos banhistas envolvidos no linchamento, prática de justiça com as próprias mãos que também é criminosa, foi autuado na ação.