Homem é preso após roubar perfumes, sabonetes e outros produtos avaliados em R$ 20 mil de loja no Acre

Um homem identificado como O. da S. F., de 48 anos, foi preso em flagrante na manhã da última quinta-feira (6) por policiais civis das delegacias de Brasiléia e Epitaciolândia, poucas horas após furtar um estabelecimento comercial no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo a polícia, um rápido levantamento de informações levou à localização do suspeito, que ainda estava em posse dos materiais furtados durante a madrugada. De acordo com a vítima, os itens levados foram avaliados em aproximadamente R$ 20 mil.

A prisão reforça a atuação eficaz da Polícia Civil do Acre no combate à criminalidade, reafirmando o compromisso da instituição em garantir a segurança da população e agir com rapidez na elucidação de delitos, assegurando a responsabilização dos criminosos.