Homem é preso no interior do Acre após ser acusado de enforcar a esposa até ela desmaiar

Em um caso de violência doméstica registrado no último fim de semana, um homem foi preso após sua esposa denunciá-lo por agressão. A mulher afirmou que foi enforcada pelo marido durante uma discussão, o que a fez desmaiar.

A Polícia Civil, por meio do delegado Lindomar Ventura, lavrou o flagrante depois que a vítima relatou as agressões e ameaças feitas pelo agressor. O suspeito, por sua vez, refutou as acusações, alegando que a briga se limitou a um empurrão e que não houve agressão física.

Sem testemunhas oculares, o caso segue baseado apenas nos relatos da mulher. O homem, agora detido, aguardará sua audiência de custódia, marcada para esta terça-feira (11), onde será definido o rumo do processo judicial.