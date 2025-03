Homem é preso por furtar R$ 20 mil em cosméticos em Epitaciolândia

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira, 6, após furtar um comércio em Epitaciolândia, no interior do Acre. A captura aconteceu poucas horas depois do crime, durante uma operação conjunta entre policiais civis de Brasiléia e Epitaciolândia.

De acordo com as autoridades, o suspeito foi encontrado ainda com os produtos subtraídos, avaliados em aproximadamente R$ 20 mil. O material foi recuperado e devolvido ao proprietário.

O caso já foi encaminhado ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as providências legais. A Polícia Civil reforçou que ações como essa são fundamentais para combater a criminalidade e garantir mais segurança para a população.

As informações são do portal O Alto Acre.