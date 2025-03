Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo na BR-317, no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, durante uma fiscalização, no KM 289, da BR-317, no último sábado (1).

A abordagem ocorreu após a equipe visualizar um veículo cujo condutor ignorou a solicitação de baixar os vidros e, logo depois, entrou em um ramal não pavimentado. O veículo foi alcançado e, durante a fiscalização, o motorista apresentou nervosismo exacerbado.

Ao ser questionado sobre o porte de arma, ele negou repetidamente, mas a equipe encontrou, entre o console e o banco do passageiro, uma pistola calibre .22, municiada com duas munições. O homem apresentou o registro da arma, mas não possuía autorização para porte, configurando crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia/AC para os procedimentos cabíveis. O veículo foi entregue a um familiar que o acompanhava.