Homem enforcado e criança morta chocam em desfile de escola do Tatuapé

Bonecos que representavam uma criança morta nos braços da estátua de Têmis e um homem enforcado assustaram os foliões que acompanhavam, na noite dessa sexta-feira (28/2), o desfile da Acadêmicos do Tatuapé na primeira noite do Carnaval de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

No enredo, a escola clamou por justiça contra a intolerância em suas múltiplas maneiras, seja na exclusão social ou no preconceito religioso.

Neste contexto e em um convite à reflexão, a Acadêmicos do Tatuapé usou em sua terceira alegoria um carro com forte crítica social, tratando da riqueza e da miséria.

No veículo, foi apresentada uma estátua da deusa grega Têmis, a mesma presente na frente do Supremo Tribunal Federal (STF), com o boneco de uma criança morta e ensanguentada no colo, mostrando que nem os pequenos estão livres de uma violência que, muitas vezes, partem do próprio estado.

Outra cena que chamou a atenção dos presentes no sambódromo e dos telespectadores foi a de um boneco enforcado na comissão de frente do desfile. O carro abre-alas representou a chegada do primeiro deus da mitologia grega, o deus Caos, responsável pela destruição do planeta. O veículo buscou representar o caos e a destruição.

O desfile da Acadêmicos do Tatuapé dividiu opiniões nas redes sociais. “A Tatuapé com o boneco enforcado me impactou”, afirmou um internauta. Outro se referiu ao desfile como “verdadeiro enredo de filmes de terror”.

"Se isso for evolução, eu quero voltar ao passado", completa o post.