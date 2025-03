Homem morre atropelado por veículo pesado na BR-364; corpo é encontrado com vísceras expostas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (6) próximo ao Rio Gregório, na Vila São Vicente. Populares que trafegavam pela BR-364 avistaram o corpo e acionaram as autoridades.

De acordo com as informações obtidas, a vítima foi atropelada por um veículo pesado, ficando com vísceras expostas na estrada. Imagens mostram que parte do crânio do homem também foi atingida.

Homens do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a remoção do corpo e realizar os procedimentos necessários.