Homem passa mal após tentar comer cobra para “provar masculinidade”

Um homem de 44 anos passou mal ao tentar engolir uma cobra em Mulungu, no interior do Ceará. O caso ocorreu na última quarta-feira (5). De acordo com o hospital municipal da cidade, ele ingeriu bebida alcoólica e chegou ao local com marcas de sangue na boca.

Aos médicos, o homem afirmou que um amigo pediu para que ele comesse a cobra para provar que “era homem”. O paciente, então, confessou ter tentado comer o animal. De acordo com os relatos obtidos por uma prima do paciente, o homem costuma comer animais quando bebe. Em outras ocasiões, ele já havia comido cobras, sapo e até marimbondo. Segundo o hospital, o paciente foi encontrado desacordado ao lado da cobra e foi levado ao local, onde ficou em observação e foi liberado horas depois. Sinais de mordida na cabeça do animal foram identificadas pelo hospital, que o encaminhou para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza, onde foi confirmado que a cobra não era venenosa.