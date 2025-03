Homem que matou mulher e estuprou filhas tem 47 ocorrências criminais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou Marcus Vinicius Lopes, de 30 anos, nesta segunda-feira (10/3), pela morte de Katy Emanuela da Costa, de 37 anos, assassinada após ser esfaqueada no meio da rua em 10 de dezembro do ano passado, em Belo Horizonte (MG).

O homem, que possui 47 ocorrências em sua fichal criminal, também responderá pelo estupro de duas de suas sete filhas, uma de 7 e outra de 9 anos, e tentativa de homicídio contra o filho de 13 anos.

O que aconteceu

De acordo com o inquérito policial, foi comprovado que ambas as crianças abusadas apresentavam dificuldades para andar e, diante disso, o caso foi repassado à escola que frequentavam. Além dessa situação, o homem também responderá por tentativa de homicídio contra o filho de 13 anos, que tentou proteger a mãe das agressões cometidas por ele.

Marcus não trabalhava, e o salário de Katy auxiliava no sustento das sete crianças menores, sendo seis delas fruto do relacionamento do casal. Os registros do suspeito também revelam seu envolvimento com o uso e tráfico de drogas.

A PCMG informou que a casa onde a família vivia era “insalubre”, chegando a ter o cadáver de um cachorro morto em estado de decomposição no quintal. Marcus chegou a ser preso e estava sob medida protetiva, mas voltou a ameaçar e agredir a mulher após a Justiça conceder-lhe liberdade.

A delegada Iara França, uma das responsáveis pelo caso, disse que a vítima já vivia um relacionamento conturbado há dez anos, marcado por diversas violências. Marcus possui uma ficha criminal com 47 ocorrências, todas relacionadas à violência, incluindo maus-tratos a animais e agressões contra mulheres.

Abuso sexual contra filhos e ameaças

O inquérito também indica que duas filhas de Marcus foram abusadas por ele, após chegarem à escola com dores nas pernas e no corpo, além de apresentarem mudanças de comportamento. As investigações apontam que o agressor ameaçava abusar dos filhos para demonstrar autoridade em casa.

Na noite anterior ao crime, Marcus passou o dia inteiro em um bar. Pela manhã, ao chegar em casa, encontrou Katy preparando os filhos para irem à escola. Ele, então, determinou que ninguém saísse de casa, mas a vítima se opôs, dando início às agressões. Katy foi atingida por golpes de facão em diversas partes do corpo.

Ao perceber que Marcus estava distraído, Katy correu para a rua em busca de socorro. O filho de 13 anos tentou impedir que a mãe fosse morta, mas foi esfaqueado no braço pelo agressor. Segundo a polícia, Katy foi perseguida por Marcus até desmaiar na rua.

Vizinhos ajudaram a mulher depois que ele acreditou tê-la matado. No entanto, ao ouvir que a vítima ainda estava viva, ele retornou ao local e desferiu novos golpes de facão em Katy, que morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as autoridades, Marcus apresenta sinais de psicopatia e é extremamente perigoso. Os investigadores solicitaram uma análise psiquiátrica detalhada, devido ao prazer que o agressor demonstrava ao torturar os filhos e causar pânico nos vizinhos.