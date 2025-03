Homem que matou o próprio irmão é preso pela Polícia Civil de Capixaba

A Polícia Civil de Capixaba prendeu, na tarde desta quarta-feira, 12, Dierico Souza Macedo, acusado de matar o próprio irmão no município.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Capixaba, Aldízio Neto, Dierico confessou que matou o irmão após uma briga, que acabou em agressão física durante uma bebedeira.

O homicídio ocorreu provavelmente na madrugada do dia 4. O corpo da vítima, identificada como Milton Souza de Macedo, de 45 anos, foi encontrado pela manhã. No momento do crime, uma terceira pessoa também bebia com os irmãos, mas afirmou não saber o que aconteceu, pois estava tão embriagada que adormeceu e não viu nada.

Dierico, por sua vez, inicialmente alegou que havia deixado o irmão bebendo com o amigo e saído para pescar em um açude próximo à residência, sem saber do ocorrido. Até então, nenhum dos dois era considerado suspeito.

Durante as diligências, o delegado Aldízio Neto ouviu o amigo que estava com os irmãos e obteve informações diferentes das prestadas por Dierico. Nesse meio tempo, o suspeito fugiu para Rio Branco, o que reforçou a suspeita da polícia de que ele seria o autor do crime.

Diante disso, foi aberto um inquérito e solicitada a prisão preventiva de Dierico. Assim que o pedido foi deferido, a Polícia Civil, que já tinha informações sobre seu paradeiro no bairro Taquari, realizou a prisão.

“Fizemos várias diligências e, depois, solicitamos a prisão preventiva dele. Hoje viemos cumprir o mandado, pois já sabíamos que ele estava em uma residência no bairro Taquari. Ele não resistiu à prisão e acabou confessando o crime, mas alegou legítima defesa”, afirmou o delegado Aldízio Neto.

Após ser preso, Dierico foi conduzido à Delegacia de Flagrantes e deve responder por homicídio. Ele alegou que agiu em legítima defesa, pois seu irmão teria pegado um pedaço de pau para agredi-lo. Como estava com uma faca, desferiu diversos golpes contra Milton e, posteriormente, continuou agindo naturalmente, como se não soubesse do ocorrido.

Segundo vizinhos, os irmãos brigavam com frequência, pois a vítima queria que Dierico saísse de sua casa. A relação entre eles não era boa.