Homem suspeito de agressão é preso ao tentar sequestrar vítima dentro de delegacia no Acre

Um homem suspeito de cometer lesão corporal foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC), na Delegacia Geral de Epitaciolândia, após uma tentativa de sequestrar a vítima dentro da própria unidade policial. O caso ocorreu depois que a vítima registrou um boletim de ocorrência denunciando as agressões sofridas.

Inicialmente, o suspeito não foi detido em flagrante, pois conseguiu fugir do local do crime. No entanto, durante a troca de plantão na delegacia, ele foi até a vítima, puxando-a pelos braços na tentativa de levá-la à força para fora do prédio. A atitude chamou a atenção de um policial civil, que imediatamente acionou a equipe para conter a ação.

O homem conseguiu fugir pelas ruas do município, passando pela Avenida Santos Dumont e acessando um beco próximo ao Banco do Brasil. A polícia montou um cerco na Estrada Fontinele de Castro, enquanto um dos agentes continuava a perseguição a pé para evitar que o homem escapasse.

Durante a fuga, ele perdeu o equilíbrio, caiu no chão e foi então, imobilizado pelos policiais. Devido ao seu comportamento agressivo, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. Após a captura, a vítima relatou que um ferimento no rosto do agressor foi causado por ela mesma ao tentar se defender.

Além disso, apresentou um áudio à polícia, evidenciando que o suspeito já havia planejado ir até a delegacia com intenções criminosas. O homem foi encaminhado novamente à Delegacia Geral de Epitaciolândia, onde permanece à disposição da Justiça.