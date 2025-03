Homens morrem após queda de árvore em ramal na Reserva Chico Mendes, no interior do Acre

Dois homens, um identificado apenas como “Plaquinho” e o outro como William, morreram de forma acidental após uma árvore cair sobre eles na madrugada desta sexta-feira (14), no km 40 do ramal São João do Guarani, nas proximidades da Colocação Maloca Queimada, dentro da Reserva Chico Mendes, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a dupla estava em uma motocicleta modelo Bros, de cor preta, esticando a corrente da moto quando, acidentalmente, uma árvore caiu, e os galhos atingiram os dois. Um deles sofreu uma fratura exposta no crânio, enquanto o outro também ficou desacordado e morreu minutos depois.

Uma terceira pessoa, que aparenta ser irmão das vítimas, encontrou os homens caídos, já sem vida, e fez uma pequena gravação na tentativa de explicar a tragédia.

Policiais civis da Delegacia de Xapuri foram acionados e seguiam para o ramal, que é de difícil acesso e fica dentro da Reserva Chico Mendes. Ainda segundo a polícia, uma ponte que dá acesso ao local está danificada, o que pode atrasar o resgate dos corpos pelos agentes de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após o recolhimento, os corpos serão encaminhados para Rio Branco, onde passarão por exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Xapuri.