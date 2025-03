Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

DIAS DE FÚRIA

Data estelar: Mercúrio ingressa em Áries.

Nem sequer o amor divino encarnado se absteve de dar chibatadas aos banqueiros que tinham se instalado no templo, portanto, não deverás ser tu, um ser humano tentando ser sua melhor versão, quem vai se abster de expressar a fúria que a injustiça e a opressão sistemática provocam.

Tudo tem limites, e há tempos em que esses parecem ser alargar tanto que nos transformamos em seres subservientes, exilados do paraíso, conformados com a mediocridade de nossas existências, mas também há outros tempos em que tudo que foi encerrado na panela de pressão não suporta mais a contenção e se lança ao dia de fúria.

A estética desses momentos não é agradável e geralmente se volta contra quem se atreve a manifestar sua fúria, porque a mediocridade do medo sempre tem mais seguidores do que a excentricidade da manifestação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que seus movimentos sejam ambíguos e contraditórios, porque, de fato, você ainda não tem plena certeza do que pretende, mesmo assim continue em frente, porque vale mais a pena agir do que ficar na retranca. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Reserve um tempo para observar os acontecimentos com imparcialidade, tomando distância das fortes emoções que circulam à solta por aí, porque sua alma precisa ter clareza e lucidez a respeito do cenário atual.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Comunique suas ideias, entusiasme as pessoas com as visões que sua alma anda tendo sobre o futuro. Desenhe perspectivas que ampliem o entendimento, nadando contra a corrente negativa que se abate sobre o mundo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dance como se ninguém estivesse olhando e julgando seus movimentos, e se não for de seu agrado dançar, então se comporte de uma maneira que sua alma não se sinta dentro da órbita das pessoas que julgam você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Graças aos problemas que você andou enfrentando sua alma encontra agora as perspectivas que provavelmente os solucionarão, senão de forma definitiva, pelo menos agregando liberdade aos seus movimentos. Há males que vêm por bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A complexidade do momento atual se reflete na qualidade dos relacionamentos que sua alma sustenta com essas pessoas que, mal ou bem, servem de referência para o momento atual. Você vai resolver tudo, em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os acertos que andam sendo feitos por aí precisam ser monitorados de perto por você, porque envolvem seus interessem e os afetam, e é muito provável que no meio dos benefícios algo não seja favorável a você também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada se arruma por si só, aquilo que perturbar você vai precisar de sua intervenção direta, que não se reduz a criticar quem estiver fazendo algo errado, mas de assumir a responsabilidade de colocar ordem em tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há de haver espaço para tudo e para todos neste momento, porque sua alma está disposta a se expandir e se divertir do jeito que quiser. Esse movimento é legítimo tanto quanto você não atropelar ninguém na marcha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça o que seja mais seguro, como sempre, mas dessa vez redobre a atenção quanto a segurança de suas ações, porque o ambiente está muito cheio de comoções e você há de ser o porto seguro para diversas pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Importante mesmo é que você não se aquiete nem acomode na situação atual, mas que preserve o dinamismo que conserva o jogo em marcha. Não se sabe qual será o resultado, mas isso não é o que importa. Ação e dinamismo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As informações são relevantes e precisam ser levadas a sério, mas não quaisquer umas, porque na atualidade a informação e a desinformação caminham de mãos juntas. Investigue tudo que interessar a você.