Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

LUA CHEIA ECLIPSADA.

Data estelar: Lua Cheia de Virgem é eclipsada pela sombra da Terra.

Nem a Lua Cheia, nem muito menos os eclipses seriam de mau agouro, nem promoveriam catástrofes se nosso reino humano fosse mais sintonizado com os eventos celestes, e menos focado em existir como se tudo que importasse durante a breve existência seria sobreviver e satisfazer caprichos egoístas.

É essa estreiteza de coração a que, em todos os casos, provoca distúrbios e comoções, porque se fôssemos transparentes e amplos em nosso entendimento da vida, solidários entre nós e com todos os outros reinos da natureza, todos os alinhamentos, como Lua Cheia e eclipses, seriam demonstrações de glória e criatividade.

Enquanto isso não é possível no conjunto da humanidade inteira, pelo menos alguns de nós dancemos alegres e leves para propiciar o melhor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que importa se tudo parecer fora do alcance? É de impossibilidades aparentes que o ser humano consegue tirar seus maiores inventos, produzindo revoluções que mudam o mundo para sempre. Faça sua parte.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Continue fazendo as devidas articulações sociais para que suas ideias encontrem pessoas que se afinem com elas, e juntas possam dar passos concretos para as realizar, mesmo que aos poucos, dadas as circunstâncias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo que seus planos não estejam totalmente maduros, ainda assim é melhor os colocar em marcha, porque dessa maneira você terá melhores chances de os aprimorar. Sobre a marcha as coisas vão se acertando, com certeza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar bem significa você questionar as certezas e nunca dar nada por sabido, ao contrário, continuar sempre investigando o que está verdadeiramente por trás das opiniões e conceitos a que as pessoas se apegam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A oscilação entre sua alma se sentir segura e insegura pode ficar mais acentuada nesta parte do caminho, porém, evite tirar conclusões precipitadas do acontecimento, porque não é nada além da normalidade. Só isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A construção e preservação dos relacionamentos em bom andamento é uma ciência que pessoa alguma domina por completo, pela mera razão de que não se trata de uma experiência individual, mas da partilha de um só caminho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Difícil administrar com sabedoria tudo que anda acontecendo, mas é por isso mesmo que você deve redobrar esforços para preservar o juízo e observar os acontecimentos com a maior imparcialidade possível. Só ela salva.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O jogo da vida tem muitas etapas e considerações, assim como também simultaneidade de eventos, portanto, não se pode tratar tudo com imaginação simplória, há de se aceitar o grau de complexidade envolvido em tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria perfeito se você pudesse deixar todo o passado para trás e se focar exclusivamente no futuro, mas essas condições ideais são muito raras de acontecer, e requerem uma dose de desapego que poucas pessoas têm.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O conhecimento não vem dos livros exclusivamente, ou de cursos que você fizer, o conhecimento depende do que você percebe, porque nossa humanidade só conhece de verdade o que percebe, o resto é tudo teoria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há dilemas que não é necessário resolver, porque a conta nunca fecharia, sobraria um pouco para esse lado, faltaria pelo outro, enfim, nada se resolve. Procure aceitar esse tipo de dinâmica sem se angustiar por isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A melhor maneira de administrar a tensão que circula pela alma e através dos relacionamentos é você se dedicar a colocar em dia tudo que andou procrastinando, porque dessa forma a energia se dispersará produtivamente.