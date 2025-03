Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (8/3)

SOMOS TODOS FEMININOS

Data estelar: Lua cresce em Câncer em conjunção a Marte.

No dia que festeja internacionalmente a feminilidade o céu não poderia estar mais masculino, mas nada vai em detrimento a essa polaridade cósmica sem a qual o Universo inteiro deixaria de se movimentar, porque o feminino, que foi transformado em artigo neutro como espírito santo no ocidente, é a inteligência que em tudo e em todos nós nos propele na direção da experimentação, de conhecer a realidade através do uso de todas as faculdades objetivas e subjetivas de que somos feitos.

Independentemente de nossa identidade de gênero, seja essa atribuída geneticamente ou pelo direito divino de a alma escolher sua orientação, no ato da concepção todos os embriões são femininos, e somente algumas horas depois definem o fenótipo sexual, ou seja, na origem todos os corpos humanos são femininos. E vai dormir com esse barulho!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Que coisa linda seria se nossas ideias se materializassem de imediato, não é? Acho que não! Imagina você quantos monstrengos sairiam de nossa mente se não houvesse o filtro que detém nossas vontades impulsivas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A inveja é sorrateira, ela se intromete nos pensamentos ao enxergarmos as pessoas fazendo o que nós teríamos tido vontade de fazer, ou a sentimos porque imaginamos que por termos pensado em fazer já seria suficiente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os planos que você andou ruminando por um bom tempo precisam sair da teoria e começar a se tornarem obras consumadas. Ainda que você não tenha os recursos necessários, comece a dar pequenos passos nessa direção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você sabe só será verdadeiro conhecimento a partir do momento em que se integrar às suas práticas cotidianas, porque se o conhecimento não for prático, continuará sendo uma linda teoria e nada mais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São muitas emoções acumuladas, que ainda não é possível expressar direito, portanto, seria saudável você encontrar uma maneira eficiente de as descarregar sem que isso se transforme num show de fúria e atropelamento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os recursos humanos, ainda que complicados, são essenciais para você levar à prática seus planos. Portanto, saia por aí fazendo contatos, convide pessoas e aceite convites, porque no barulho social se cozinham coisas boas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se não for você, alguém mais tomará as iniciativas e você perderá o lugar. Este é um momento competitivo, e por mais que você não aprecie essa dinâmica, seria sábio de sua parte a aproveitar para colocar tudo em dia.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não é que você deva fazer qualqer coisa para aproveitar o movimento atual, mas que você se dedique a colocar em prática as ideias que veio amadurecendo, porque a ação só será bem-sucedida se aperfeiçoada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há emoções que seria pertinente expressar, mas há outras que deveriam ser amadurecidas para, depois, expressar no momento certo. Quais são umas e quais são as outras? Pois bem, é para isso que existe o discernimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É evidente que algumas coisas precisam ser ditas o quanto antes para não se acumularem, e depois provocarem desentendimentos inúteis. Porém, é importante você se expressar com suavidade, para sua alma ser ouvida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo inteiro há coisas para fazer, afazeres de rotina e, inclusive, um outro tanto de coisas que foram procrastinadas a um futuro incerto. Agora é esse futuro incerto, tome conta de tudo que seja prático.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agir é necessário, mas talvez você tenha dúvidas sobre qual seria a ação correta para o momento. Nunca haverá certeza absoluta sobre nada, essa é a natureza da experiência humana, portanto, entre em ação com dúvidas mesmo.