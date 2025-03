Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/03/2025

O céu deste sábado trará influências que impactarão decisões e interações. Enquanto alguns signos sentirão mais confiança para se arriscar em novos desafios, outros precisarão lidar com sentimentos de dúvida e necessidade de planejamento. O dia exigirá atenção às expectativas e flexibilidade para lidar com contratempos. Confira as previsões do horóscopo!

Áries

O ariano terá mais energia para dar andamento aos seus projetos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve em um movimento introspectivo, neste sábado terá mais energia para dar andamento aos seus projetos, cuidar da autoestima e do bem-estar. Apesar disso, ainda poderá se sentir um tanto confuso(a) e se deparar com empecilhos que atrasarão seus planos e irão gerar cobranças.

Touro

O taurino deverá cuidar da espiritualidade para encontrar clareza e equilíbrio (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você estará mais sensível às influências externas. Por isso, poderá sentir necessidade de se isolar e voltar a atenção para seu mundo interior. Poderá se sentir confuso(a) e enfrentar momentos de melancolia. Cuide da sua espiritualidade para encontrar clareza e equilíbrio.

Gêmeos

O geminiano poderá se engajar em projetos sociais neste sábado (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Hoje você estará suscetível a ser afetado(a) pelas relações sociais e buscará a presença dos amigos. Tenderá a sentir a sua presença mais solicitada por eles também. Será possível que se engaje em projetos sociais e que o desejo de viver alinhado(a) com seus ideais e propósitos permaneça bem presente. No entanto, cuidado para não se deixar levar por ilusões.

Câncer

O canceriano seguirá envolvido com os acontecimentos no campo profissional (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com os acontecimentos no campo profissional. Será dia de colher os frutos dos seus esforços e de se aproximar de pessoas que possam abrir portas em sua carreira. No entanto, poderá se deparar com cobranças e possivelmente ocorrerão mal-entendidos capazes de prejudicá-lo(a). Esteja atento(a).

Leão

O leonino sentirá mais disposição para ir em busca dos seus sonhos e sair da rotina (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, neste sábado você sentirá mais disposição para ir em busca dos seus sonhos, sair da rotina e se dedicar ao que traz a sensação de crescimento. Apesar disso, poderá se deparar com empecilhos que atrapalharão os planos. Será necessário também estar atento(a) ao excesso de expectativas.

Virgem

O virginiano deverá se dedicar a práticas espirituais para ter mais clareza mental (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

O sábado será desafiador. Isso porque você entrará em contato com medos e dores que poderão gerar bastante desconforto. Porém, considere como algo necessário para poder acolher suas sombras e ressignificar o que viveu. Procure se dedicar a práticas espirituais visando ter mais clareza e lidar melhor com os incômodos.

Libra

O libriano dedicará mais atenção aos relacionamentos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos relacionamentos, buscando harmonia e com a tendência a compreender melhor o outro. No entanto, será necessário estar atento(a) à possibilidade de negligenciar suas necessidades em prol da outra pessoa e ao excesso de expectativas que cria, pois poderá se frustrar.

Escorpião

O escorpiano dedicará atenção às atividades da rotina (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Neste sábado, você dedicará atenção às atividades da sua rotina e será dia de se organizar de maneira que consiga se sentir nutrido(a) pelos afazeres. Tenderá a se sentir mais sensível emocional e energeticamente, e isso poderá afetar a saúde e a produtividade. Cuide da própria energia para conseguir se proteger e se equilibrar.

Sagitário

O sagitariano buscará cuidar mais de si e nutrir o amor-próprio e a autoestima (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Após alguns dias em que você se envolveu com as necessidades da sua família, neste sábado buscará cuidar mais de si, nutrir o amor-próprio e a autoestima, bem como fazer tudo a seu modo. As emoções estarão à flor da pele e você poderá se apaixonar com facilidade, seja por alguém ou por algum novo projeto. Porém, cuidado com o excesso de expectativas.

Capricórnio

O capricorniano buscará mais harmonia em casa e se aproximará dos seus entes queridos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Após alguns períodos movimentados, neste sábado você buscará desacelerar, ficar em casa e cuidar das emoções, se nutrindo das suas lembranças e das relações familiares. Será dia de buscar mais harmonia em casa e se aproximar dos seus entes queridos. No entanto, poderão surgir alguns mal-entendidos.

Aquário

O aquariano sentirá o desejo de conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer atividade fora da rotina chamará sua atenção. A tendência será de que o desejo de conhecer novos lugares e pessoas e conversar sobre diferentes assuntos esteja em alta, sendo um ótimo dia para isso. Procure também nutrir a mente com o que traz alegria.

Peixes

O pisciano estará envolvido em cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) em cuidar da sua vida financeira e de como lida com o dinheiro. Será um sábado bastante produtivo. Fique atento(a) às novas oportunidades que poderão surgir no que se refere a aumentar a renda e diversificar a maneira de ganhar dinheiro. Bom dia para os relacionamentos também.