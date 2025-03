Hospital afirma que José Leonardo deixará UTI nos próximos dias

Na tarde desta segunda-feira (3/3), o Hospital Pediátrico Jutta Batista, do Rio de Janeiro, emitiu o boletim médico de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, internado desde o último fim de semana com bronquiolite. O documento informou que o pequeno de 5 meses apresenta melhora evolutiva com previsão de alta da UTI nos próximos dias.

“O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias”, atualiza o boletim obtido pelo portal LeoDias.

A nota reforçou o que a influenciadora publicou mais cedo, de que o caçula está “mandando bem na recuperação”. Os planos dela com a família para o feriado de Carnaval em Mangaratiba, Rio de Janeiro, foram completamente alterados após a internação do pequeno. No hospital, a apresentadora recebeu de presente um buquê de Zé Felipe, que está cumprindo a agenda de shows.Inclusive, o cantor se abriu e revelou que está trabalhando com o coração apertado e triste por não estar presente neste momento difícil. “Recebi flores do meu gato!!! As flores, infelizmente, não puderam subir, mas fica aqui registrado!!! Te amo, Zé Felipe”, escreveu a loira.