Vítima de um acidente de carro na última terça-feira (4/3), o jogador Pedro Henrique Severino, do Red Bull Bragantino, segue internado em estado grave no Hospital Unimed de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em boletim divulgado nessa segunda-feira (10/3), o hospital informou que Pedro respondeu a alguns estímulos, mas segue em estado estável e grave.

O jogador permanece na UTI sob sedação. Confira a nota do hospital na íntegra:

“Ribeirão Preto (SP), 10 de março de 2025 – A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. Nas últimas 24 horas, seu quadro clínico permaneceu estável e grave, porém com reações a alguns estímulos, como tosse e respiração.

O paciente continua sob sedação e com medidas de neuroproteção, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira. Desde sua transferência para o hospital, no dia 6 de março, Pedro Severino recebe atendimento especializado e de alta complexidade de uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde envolvidos. O acompanhamento segue de forma intensiva, garantindo todo suporte necessário ao paciente e à sua família.”

O acidente

Pedro Severino, de 19 anos, sofreu um acidente automobilístico quando seguia de Ribeirão Preto para Atibaia, no interior de São Paulo, onde está localizado o CT da base do Bragantino. Além de Severino, Pedro Castro, de 18 anos, também estava no veículo. Entretanto, ele sofreu ferimentos leves e já obteve alta hospitalar.

Antes de ir para Ribeirão Preto, Severino ficou internado em Americana. Os médicos chegaram a iniciar o protocolo de confirmação de morte encefálica. Contudo, o atacante apresentou melhora, fazendo com que o procedimento fosse interrompido.