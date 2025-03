Humaitá e Independência disputam uma partida decisiva

Humaitá e Independência fazem nesta terça, 11, às 15h30, no Florestão, um duelo decisivo pela fase de classificação do Campeonato Estadual. O confronto deveria ter sido disputado no último sábado, 8, mas o gramado muito encharcado impediu a realização.

Se aproximar da vaga

O Humaitá ocupa a 6ª colocação no Estadual com 6 pontos e o Independência é o 4ª somando 8 pontos. Quem vencer dará um passo decisivo para ser semifinalista do Campeonato.

Marcando forte

Emanoel Sacramento montou o Humaitá apostando na marcação forte e apostando na qualidade dos jogadores de ataque. Matheus Nego deve atuar novamente como um falso 9.

Mesmas características

No Independência, Álvaro Miguéis desenhou a equipe com as mesmas características dos últimos confrontos. Contudo, Ancelmo será o homem de ligação no meio e o atacante Anderson atuará pela extrema.

No apito

Jackson Rodrigues comanda Humaitá e Independência. Antônio Ecídio e José Douglas serão os auxiliares.