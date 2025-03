O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) publicou, na manhã desta terça-feira (11), a lista com os desistentes do curso de formação para policial penal, assim como a convocação de novos candidatos para o mesmo processo.

Das matrículas devem ser realizadas até o dia 20 de março, das 7h30 até às 13h30, na Diretoria de Ensino do IAPEN no Centro Integrado de Ensino Pesquisa em Segurança Pública e Justiça, localizado na Sala 10, na Via Verde, Km 02, Portal da Amazônia.

A lista completa com os candidatos que foram classificados como desistentes, assim como os novos convocados para o curso de formação podem ser acessadas na íntegra no documento anexado abaixo: