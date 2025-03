Iapen emite nota sobre fuga de detento da ala psiquiátrica do Pronto-Socorro de Rio Branco

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) emitiu uma nota oficial nesta manhã (16) confirmando a fuga de um detento, identificado como Alcinei Cunha de Oliveira, vulgo “Escorpião”, da ala psiquiátrica do Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB). O incidente ocorreu na noite de sábado (15), após falhas no sistema de vigilância.

De acordo com a nota do Iapen, o preso, que estava internado na ala psiquiátrica, não pode ser vigiado por policiais armados dentro da ala, sendo permitidas apenas verificações esporádicas. Durante uma dessas inspeções, os policiais perceberam que o detento havia se evadido pela janela, danificando a estrutura para facilitar a fuga.

A Polícia Penal, juntamente com outras forças de segurança, continua as buscas para recapturar “Escorpião”, que pode estar na região da Baixada da Sobral, sua cidade natal. A Polícia Civil investiga os detalhes da fuga e os procedimentos de segurança que permitiram que o detento escapasse.

Confira a nota pública:

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de um detento que estava na ala psiquiátrica do Pronto-Socorro de Rio Branco, na noite desse sábado, 15.

Alcinei Cunha de Oliveria, que foi levado ao Pronto-Socorro durante uma emergência, após atendimento, foi internado na ala psiquiátrica do hospital, onde não é permitido a permanência de policiais armados, que precisam ficar do lado de fora da ala, podendo entrar algumas vezes para vistoriar o preso.

Segundo os policiais penais de plantão, em uma das verificações, eles identificaram que o preso não estava no local, tendo se evadido pela janela, após danificar a estrutura.

A Polícia Penal e demais forças de segurança seguem realizando as buscas pelo foragido.

Tiênio Rodrigues da Costa

Presidente do Iapen em exercício