O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), publicou uma retificação do último chamamento feito para a instituição, referente ao concurso público.

A nota foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10), e alterou convocações para o cargo de Agente de Polícia Penal , envolvendo quatro candidatos.

As matrículas dos novos convocados devem ser realizadas na Diretoria de Ensino do Iapen, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), até o dia 17 de março, das 7h30 às 13h30.

Para maiores informações confira o trecho do Diário Oficial abaixo: