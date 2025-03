Identificadas 5 das 6 vítimas de chacina em assentamento; cinco são da mesma família

Uma ação coordenada e execução premeditada. Assim a PM classificou inicialmente a chacina no assentamento Tiago Campim dos Santos, na zona rural de Porto Velho nesta segunda-feira (3).

Foram encontrados 6 corpos, com múltiplos ferimentos. Cinco eram da mesma família e uma vítima ainda não foi identificada. Os mortos são Patrícia Krostrycki, Lorraine Krostrycki da Silva (filha de Patrícia), Rafael Garcia de Oliveira (genro de Patrícia) e Thiago Krostrycki e Luan Krostrycki, os dois irmãos de Patrícia.

A PM chegou no local no período da tarde e informou que a região é conhecida por ser dominada por movimentos sociais como a Liga dos Camponeses Pobres (LCP) e grupos Sem Terra. Há registro de diversos outros crimes violentos.

Ainda de acordo com relatos da PM, as características das lesões e a disposição dos corpos sugerem uma ação coordenada de grupo organizado. Foram encontradas duas motocicletas, com restrições. Nenhum suspeito foi preso.