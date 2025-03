Idosa de 80 anos luta para salvar roçado em meio à enchente: ‘Todo ano é a mesma coisa’

O Rio Acre segue subindo na capital acreana e na manhã desta terça-feira (10) alcançou os 14,35 metros, deixando 13 bairros atingidos, segundo a Defesa Civil de Rio Branco. O bairro Ayrton Senna foi um dos primeiros a ser atingidos pelas águas e os moradores já começam a se preparar para uma possível alagação em suas residências.

Dona Maria Helena Amorim, de 84 anos, que mora no bairro há 27 anos, foi umas das moradoras do bairro já precisou agir. Segundo ela, a água invadiu seu quintal desde a noite deste domingo (9), fazendo com que seu roçado de mandioca seja atingido.

Junto com familiares e vizinhos, ela precisou arrancar todas as raízes antes que perdesse sua plantação. Maria disse que já tentarem tirá-la do local, no entanto, ela não pensa em deixar o bairro e tem esperança que neste ano as águas não atinjam sua casa.

“No meu pensamento, daí ela vai voltar. Agora a roça a gente tem que tirar, pois depois que a água bate no pé dela, ou tira, ou amanhã está toda morta. A gente aproveita, o que não dá pra comer, dá para os bichos”, conta.

Apesar de acreditar que as águas não irão adiante, Maria Helena revelou já ter deixado seus móveis suspensos, antecipando uma possível alagação.

Quando tem alguma coisinha que dá para “atrepar”, vou atrepando, aí salva tudo, todos os anos é assim. Minhas coisas ainda estão ensacadas da outra alagação”, disse.

Até o momento, 15 famílias foram retiradas de suas casas e cerca de 300 pessoas foram atingidas pelas águas na capital acreana. Pelo menos 13 bairros já estão com registros de pontos de alagamento.

Confira a videorreportagem apresentada pelo jornalista Everton Damasceno: