Em meio a milhares de foliões que se fizeram presentes na praça da Revolução, na noite de sexta-feira (28), uma delas se destacou pela sua animação exacerbada, mostrando todo o gingado e alegria que o período carnavalesco pede.

Com o vestido cheio de brilho e um grande enfeite azul ao redor do pescoço, a idosa samba e se diverte ao som da atração nacional que participou da abertura do Carnaval da Família, Banda Tchakabum. A senhora ganhou a graça do público e das redes sociais com seu charme e simpatia.

Confira o momento descontraído registrado pela influenciadora Edmirque: