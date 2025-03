Idoso de 79 anos é atropelado ao tentar atravessar rua movimentada de Rio Branco

O idoso Francisco de Assis Delgalles, de 79 anos, foi atropelado na manhã desta quarta-feira (5) na Rua Rio de Janeiro, em frente a um supermercado, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Francisco saiu de casa para receber seu salário em um banco quando, ao tentar atravessar a rua, foi atropelado por uma moto. Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo, sofreu cortes na cabeça e na perna esquerda, além de escoriações no cotovelo esquerdo. O motociclista permaneceu no local e prestou assistência à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o idoso ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.