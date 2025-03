Idoso de 81 anos é vítima de furto no interior do Acre; suspeito é preso

Na última sexta-feira, 07 de março, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Bujari, prendeu um homem suspeito de furtar um idoso de 81 anos. O crime aconteceu quando o suspeito se apoderou do cartão bancário da vítima e retirou toda a quantia disponível na conta.

O filho da vítima foi até a delegacia registrar a ocorrência, relatando o furto. Com base nas informações, a equipe policial iniciou as investigações e conseguiu identificar o suspeito rapidamente. Durante o interrogatório, o homem confessou o crime e devolveu o dinheiro subtraído.

Com a confissão e a recuperação do valor, o suspeito foi preso em flagrante. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais. O delegado Dr. Bruno Coelho destacou a agilidade da equipe policial e a importância da colaboração da comunidade na solução de crimes. “A rapidez no registro e na comunicação do ocorrido foi fundamental para que o dinheiro fosse devolvido à vítima e que o criminoso fosse responsabilizado”, comentou.

A Polícia Civil orienta a população, especialmente os idosos, a manterem vigilância sobre seus dados bancários e senhas, evitando compartilhá-los com terceiros. Caso sejam vítimas de crimes, a recomendação é procurar imediatamente as autoridades para garantir uma resposta eficiente.