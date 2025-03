Ifac abre inscrições em cursos gratuitos do programa Mulheres Mil, com vagas para o interior do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu na última nesta terça-feira (11), as inscrições para cursos gratuitos do programa Mulheres Mil, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, para formações nas áreas de Microempreendedora Individual, Operadora de Caixa e Vendedora.

Ao todo, estão sendo ofertadas 201 vagas destinadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever na iniciativa é necessário ter, no mínimo, 16 anos, já ter concluído o Ensino Fundamental e ser cadastrada no Programa Bolsa Família e/ou Cadúnico.

As aulas estão previstas para iniciar em abril. As inscrições devem ser realizadas presencialmente, nos endereços abaixo:

Cruzeiro do Sul (acesse o edital e saiba mais informações)

Cursos de Vendedora e Microempreendedora Individual

Período de inscrição: 11 a 17 de março, das 07h às 17h;

Local de inscrição: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência da Assistência Social (Cras);

Sena Madureira (acesse o edital e saiba mais informações)

Curso de Vendedora

Período de inscrição: 11 a 17 de março, das 07h às 13h;

Local de inscrição: Centro de Referência de Assistência Social (Cras);

Tarauacá (acesse o edital e saiba mais informações)

Curso de Vendedora e Microempreendedora Individual

Período de inscrição: 11 a 21 de março, das 08h às 12h;

Local de inscrição: Secretaria Municipal de Promoção Social;

Xapuri (acesse o edital e saiba mais informações)

Curso de Vendedora e Operadora de Caixa

Período de inscrição: 11 a 17 de março, 08h às 16h;

Local de inscrição: Secretaria Municipal de Assistência Social;

Para participar, as interessadas devem apresentar os documentos originais:

– Comprovante de nível de escolaridade: (declaração, autordeclaração, histórico ou certificado do Ensino Fundamental;

– Documento de identificação: RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissionais, por exemplo;

– CPF;

– Número de Identificação Social (NIS/PIS) – se houver;

– Comprovante de residência atualizado;

– Comprovante de inscrição no Cadúnico ou de beneficiário ativo do Programa Bolsa Família;

De acordo com o Ifac, dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].