O tradicional bloco Vai Quem Quer do bairro Tucumã, reuniu no último domingo (2), mais de 10 mil foliões.

Imagens aéreas produzidas por Eduardo Ribeiro, da página Olho de Águia no Instagram, mostram as pessoas tomando as ruas do bairro atrás do trio elétrico, que estava encarregado de agitar o carnaval.

O bloco foi fundado em 1991, com o nome inicial Bloco do Sujo, hoje o evento conta com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco.