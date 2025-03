O restaurante A Princesinha, um dos mais tradicionais de Rio Branco, agora está com novas opções de marmitas disponíveis para o público.

O local conta com uma grande variedade de saladas, diversos pratos, com os mais diferentes tipos de proteína, além do churrasco especial.

As novas opções de marmita são as de Carne Moída ou Almondegas, a partir de R$12, e o novo combo das marmitas de churrasco misto, que sai a partir de R$40, acompanhado de um refrigerante sabor guaraná.