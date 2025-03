Independência acerta empréstimo de Weverson para o Manaus

O meia Weverson, uma das principais contratações do Independência para a temporada de 2025, foi emprestado para o Manaus. O atleta não foi relacionado para o confronto contra o Humaitá nesta terça-feira (11).

O técnico Álvaro Miguéis e o Weverson discutiram no gramado e dentro do vestiário durante a partida contra o Galvez e isso determinou a saída do atleta.

Álvaro Miguéis afirmou não saber da negociação e esperava contar com atleta diante do Humaitá.

“Fui pego de surpresa com essa negociação. Estava contando com atleta para esse jogo decisivo”, explicou Álvaro Miguéis.