Independência bate o Plácido de Castro e conquista vaga na semifinal

O Independência derrotou o Plácido de Castro por 3 a 0 neste sábado, 15, no Florestão, e conquistou a classificação para semifinal do segundo turno do Campeonato Estadual. Fabrício, Bê, e Acará marcaram os gols do Tricolor.

Muitos desfalques

Com a equipe cheia de desfalques, o Independência demorou a criar boas oportunidades na partida.

Aos 39, Nicollas cobrou falta e Fabrício desviou, de cabeça, para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, Bê e Acará aproveitaram as chances e o Tricolor segue em busca do bicampeonato.

Vice-liderança

A vitória diante do Plácido de Castro coloca o Independência na vice-liderança com 12 pontos. O Tricolor enfrenta Galvez ou Adesg na semifinal.

Fala, Joel!

“Não fizemos um grande jogo, mas conseguimos o objetivo. Vamos trabalhar duro durante a semana para podermos chegar bem preparados na semifinal”, declarou o volante Joel.