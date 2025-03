Indígena Yawanawa recebe honraria da Embaixada do México; veja na coluna da Jackie

Laura Yawanawa recebe a honraria “Mexicanos Distinguidos”

No dia 19 de fevereiro, a indígena Laura Yawanawa recebeu a honraria “Mexicanos Distinguidos” do Instituto de Mexicanas e Mexicanos no Exterior, em reconhecimento ao seu trabalho em fortalecer as relações entre comunidades indígenas do Brasil e do México. A cerimônia, que ocorreu na Embaixada do México em Brasília, celebrou a dedicação de Laura em promover a interconexão cultural e social entre esses povos.

Este reconhecimento é especialmente significativo, uma vez que 2025 foi declarado o Ano da Mulher Indígena pelo governo mexicano, coincidindo com um momento histórico: pela primeira vez, uma mulher, Claudia Shein, foi eleita presidente do México.

Laura Soriano tem dedicado sua vida ao povo Yawanawa, atuando na Terra Indígena do Rio Gregório, ao lado do cacique Tashka Yawanawa. Como cofundadora e uma das coordenadoras da Associação Sociocultural Yawanawa, ela tem sido uma força motriz na organização comunitária e no empoderamento das mulheres na governança do território. Sua atuação tem sido crucial para ampliar o protagonismo das mulheres indígenas e fortalecer os laços entre os povos, especialmente entre Brasil e México. A homenagem a Laura Yawanawa é um reconhecimento não apenas de seu trabalho, mas também da importância de se valorizar as vozes e as histórias das mulheres indígenas, que continuam a lutar por seus direitos e por um futuro mais justo e igualitário.

A inusitada presença de Cauã Reymond no casamento da influenciadora Tay Peres

O amor está no ar! A influenciadora Taynã Peres e seu marido Welton Ricardo selaram sua união em uma linda cerimônia na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, escolhendo o espetáculo do pôr-do-sol como cenário para esse momento especial. A celebração, que foi discreta e íntima, contou apenas com a presença do celebrante e três casais de padrinhos, tornando a ocasião ainda mais especial e pessoal.

Mas o que era para ser uma cerimônia tranquila ganhou um toque inesperado! A famosa praia, conhecida como refúgio dos surfistas e frequentada por diversas celebridades que preferem momentos mais reservados, recebeu uma visita ilustre. O ator Cauã Reymond, que estava saindo do mar, se deparou com a cena romântica e fez questão de parar para cumprimentar os recém-casados. Um verdadeiro prenúncio de sorte para Taynã e Welton.

As fotos desse dia inesquecível são do talentoso Anael Rocha, que capturou a essência desse momento mágico.

Totalmente premiadas

Duas acreanas de peso conquistaram o prêmio iBest 2024, que reconhece os maiores influenciadores digitais e personalidades da internet no Brasil. A cerimônia aconteceu no dia 14 de fevereiro, em grande estilo, em Porto Alegre (RS), reunindo finalistas de diversas categorias. As influenciadoras do Acre premiadas foram Maxine Silva, que venceu pelo voto popular; e Raíssa Barbosa, que levou o prêmio na categoria Academia. Vejam alguns momentos da festa!

Audição na Casa Rio com celebridades cariocas

No dia 13 de fevereiro, a banda Festim Real, formada pelo acreano Dito Bruzugu e o carioca André Moreno, realizou uma audição do EP Bipolar na Casa Rio, com convidados especiais. Entre eles estavam o jornalista e roteirista Adalberto Neto, o ex-BBB 24 Juninho e o produtor cultural Hildo de Assis. O lançamento oficial ocorreu no dia 21 de fevereiro, com muito sucesso, no JClub – Casa Julieta de Serpa.

Conferência Indígena da Ayahuasca na Aldeia Sagrada

As vozes indígenas de diversas etnias se uniram em um poderoso coro na V Conferência Indígena da Ayahuasca, realizada de 25 a 30 de janeiro, na Aldeia Sagrada, localizada no Território Indígena do Rio Gregório. Este evento foi um espaço significativo para que lideranças indígenas compartilhassem suas opiniões e ensinamentos, lutando pelos direitos das minorias e pela proteção das florestas. Durante a conferência, temas cruciais foram abordados, como “Conhecimentos tradicionais, patrimônio genético e repartição de benefícios” e “Transporte, uso e regulação das medicinas tradicionais fora das comunidades”.

A resistência aos interesses da indústria farmacêutica, que busca transformar o sagrado em mercadoria, foi um dos pontos centrais das discussões, reafirmando a importância da preservação cultural e ambiental. Uma celebração de saberes ancestrais, o evento destacou a força e a determinação dos povos indígenas em defender seus direitos, sua rica herança e floresta.

Cinema, Arte e Música na Confraria

No dia 7 de fevereiro, a Confraria Gastrobar recebeu o lançamento de Sob a Pele da Cidade, vídeo-arte dirigido por Diogo Soares, com Sacha Alencar e Danilo de S’Acre. Financiado pela Lei Paulo Gustavo via Fundação Garibaldi Brasil, o curta inspirou a obra Androide de Areia e Sal, de Danilo, exposta na noite. Com a presença de quase toda equipe do filme, o evento contou ainda com um show especial de Diogo Soares, acompanhado por Jorge Anzol, Saulo Olímpio e Pedro Arco, celebrando a interseção entre cinema, arte e música.

Novo Prêmio de Jornalismo do MPAC

Em uma bela cerimônia ocorrida dia 7 de fevereiro, no AFA Jardim, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou a cerimônia de entrega da 14ª edição do Prêmio de Jornalismo da instituição. O anúncio dos vencedores ocorreu em um evento que celebrou o trabalho da imprensa acreana na disseminação de informações e na formação da opinião pública. Neste ano, a premiação registrou um número recorde de inscrições, com mais de 70 trabalhos participantes. O prêmio, no valor total de R$ 47 mil, foi distribuído entre os primeiros lugares de cada uma das cinco categorias: jornalismo escrito, áudio, vídeo, fotojornalismo e jornalismo acadêmico.

A solenidade também foi marcada por uma homenagem póstuma ao fotojornalista Marcos Vicentti, o Marcão. A placa em reconhecimento à trajetória e contribuição para o jornalismo acreano foi entregue pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro à sua filha, Maria Cecy.

Patrícia Dossa é a primeira mulher a presidir a Acisa

Parabéns para a empresária Patrícia Dossa, a nova presidente da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Serviços do Acre (Acisa), que pela primeira vez em 114 anos é presidida por uma mulher. Ocorrida no dia 14 de fevereiro, no AFA Jardim, a posse contou com a presença de vários empresários e autoridades, incluindo o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Rubenir Guerra, do governador do Acre, Gladson Cameli (PP) do prefeito da capital, Tião Bocalom (PL).

Festival Internacional de Cinema Transamazônico celebra mais um sucesso

Após o sucesso da estreia do 3° Festival Internacional de Cinema Transamazônico, de forma inédita no Cine Romeu, em Cruzeiro do Sul, nos dias 15 e 16 de fevereiro, o evento chegou em Rio Branco, nos dias 25 a 27 de fevereiro, no Cine Teatro Recreio, com filmes que refletem sobre gênero, identidade e cidadania.

Em sua terceira edição, o evento ofereceu uma programação presencial e inteiramente gratuita, democratizando o acesso à cultura com exibições de curtas, longas-metragens e oficinas. Vida longa ao projeto que foi um verdadeiro sucesso! As fotos são de José Lucas e José Vítor.

Homenagens ao jornalista Elson Martins

Essa semana, no dia 6 de março, o jornalista e escritor Elson Martins, um dos jornalistas mais conceituados do Brasil, deixa seu amado Acre para escrever um novo capítulo de sua história em Belo Horizonte, na companhia de sua filha caçula. Nascido no Seringal Nova Olinda, às margens do Alto do Rio Iaco, em Sena Madureira, Elson construiu uma trajetória notável que o levou a viver em diversas cidades, como Rio Branco (AC), Belém (PA), Macapá (AP) e, finalmente, Belo Horizonte (MG), onde deu os primeiros passos em sua formação em Jornalismo.

Em 1969, Elson retornou à Amazônia, como membro da Ação Libertadora Nacional (ALN). Contudo, discordando da proposta de iniciar uma guerrilha, decidiu se desligar da organização e seguir seu próprio caminho. Em 1975, ele voltou ao Acre e passou a ser correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, onde cobriu os importantes conflitos entre seringueiros e latifundiários. Nessa época, junto ao jornalista Sílvio Martinello, Elson fundou o jornal O Varadouro, uma das mais significativas iniciativas de imprensa alternativa do país na década de 70, que circulou até dezembro de 1981. Foi um grande amigo de Chico Mendes e desempenhou um papel crucial na projeção da imagem do ativista nacionalmente. Além de suas contribuições jornalísticas, é autor do livro “Acre: um estado de espírito”, uma coletânea de crônicas, entrevistas e matérias que retratam sua rica trajetória e seu profundo vínculo com a Amazônia.

Para celebrar sua história, amigos se reuniram no dia 22 de fevereiro, no Café com Poesia, para um emocionante “até breve”, repleto de poemas, risos e lágrimas. Elson se despediu com a promessa de retornar em breve e de escrever suas memórias.

Cultura Indígena nos Jardins Guesthouse

Foi um sucesso a Tarde Cultural Huni Kuin realizada no dia 8 de fevereiro, nos Jardins Guesthouse, sob o comando do líder espiritual Mapu Huni Kuin e a comitiva Huwã Karu Yushibu, com dança, cantos, rezos, artesanatos, pinturas corporais e pratos da culinária indígena. Que venham outros eventos como esse!

B-Day de Antonio José Oliveira

Quem celebrou mais um ano de vida no dia 16 de fevereiro foi o auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Antonio José Oliveira, que reside em São Paulo e veio passar alguns dias em Rio Branco para celebrar a data com os familiares. Ontem, no dia 3 de março, ele e sua esposa retornaram à Sampa.

Aniversário do poeta

O aniversariante desse domingo, 2, foi o poeta César Augusto Félix, o Cesinha. Nas primeiras horas do dia, como sempre faz, iniciou cedo as atividades do Café com Poesia, mas por volta de 9h30 foi surpreendido com a chegada de amigos, que levaram um bolo confeitado e organizaram um singelo cenário para os parabéns. Além do carinho dos presentes, ele ganhou também uma linda homenagem do músico Alberan Moraes e falas amorosas de diversos amigos. Ele merece!

Curso Estratégico de Marketing Digital para Produção Cultural

Nos dias 10 a 14 de março, a Filmoteca da Biblioteca Pública será o palco do Curso Estratégico de Marketing Digital para Produção Cultural, com carga horária de 20 horas presenciais, destinado a 30 participantes. Ao final do curso, no dia 15 de março, o Museu dos Autonomistas receberá um sarau especial com a participação do músico Diogo Soares e convidados, celebrando a formação dos alunos com apresentações culturais e a entrega de certificados.

O curso, coordenado por Jackie Pinheiro, conta com a expertise de renomados instrutores, incluindo a publicitária Rayssa Alves, o diretor cinematográfico Diogo Soares e social media Luíza Pinheiro, e abordará temas como marketing digital, gestão de redes sociais e a promoção da diversidade na produção cultural. O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo e pelo Governo do Estado do Acre.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: Inscrições Curso Marketing Digital. Para mais informações, entre em contato com César Júnior pelo telefone (21) 98279-9770.

Lauana Prado é a musa de Cuide-se Bem Doçura na Pessegura, do Boticário



Quem nunca sofreu com depilação? Independentemente do método utilizado, uma coisa é certa para quem escolhe se depilar: ela incomoda antes, dói durante e deixa marcas depois. Pensando nisso, o Boticário apresenta Cuide-se Bem Doçura na Pessegura, linha desenvolvida para trazer mais leveza e doçura para esse momento. Para a campanha de lançamento, a marca buscou inspiração no sertanejo, o ritmo musical mais ouvido do Brasil*, para mostrar que é possível superar o amargo da depilação. Protagonizado pela cantora Lauana Prado, artista LP MUSIC e GTS com apoio Universal Music Brasil, o filme conta com um jingle contagiante e usa trocadilhos brincando com os clichês do gênero musical, ao retratar com bom humor o momento da depilação, que é, por muitas vezes, doloroso.

Desde o lançamento das linhas Cuide-se Bem Boa Noite, Cuide-se Bem Pessegura e Cuide-se Bem Cereja Livre, a marca tem se dedicado a criar produtos e campanhas que não apenas traduzem as necessidades das consumidoras, mas também entregam novas ocasiões de uso. Cuide-se Bem Doçura na Pessegura dá continuidade a esse movimento, oferecendo produtos com uma fragrância docinha e deliciosa, que se afasta do aroma incômodo já conhecido de produtos depilatórios, e opções indolores para tornar mais confortável o momento da depilação.

