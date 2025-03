Inflação da comida: após pacote, Lula prevê “atitudes mais drásticas”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (7), que busca medidas mais drásticas para conter o aumento no preço dos alimentos. Na quinta-feira (6/3), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou uma série de propostas para conter a alta no valor dos produtos consumidos pelos brasileiros, a exemplo do imposto zero sobre a importação de alguns itens.

“Agora eu estou preocupado com os preços dos alimentos, estou muito preocupado. Ontem, foi feita uma reunião no palácio, com muitos ministros, muitos empresários. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar um motivo para o preço do ovo. A galinha não tá cobrando caro para o ovo”, disse Lula.

Entenda

Lula está em Minas Gerais para a entrega de 12.297 lotes para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais, totalizando 385 mil hectares em 24 estados.

Governo anuncia R$ 1,6 bilhão em 2025 no crédito instalação para habitação, apoio inicial e incentivo a jovens e mulheres na reforma agrária.

O petista assinou ainda sete decretos da reforma agrária, o que totaliza 13.307 hectares e R$ 189 milhões em investimentos, beneficiando cerca de 800 famílias.

Governo assinou uma portaria com a destinação de terras da União para o Incra, criando assentamentos em estados como Paraná, Bahia, Pará e Mato Grosso para 153 famílias.

O presidente dedicou uma grande parte do discurso ao problema dos alimentos. “Eu quero que vocês saibam que preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada”, disse Lula.

“Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro”, destacou o chefe do Palácio do Planalto.

O governo federal irá zerar a alíquota de importação de diversos produtos, com o intuito de reduzir o preço dos alimentos. Conheça os alimentos afetados:

Café, hoje taxado em 9%;

Azeite de oliva, hoje em 9%;

Óleo de girassol, hoje em 9%;

Milho, hoje em 7,2%;

Açúcar, hoje em 14%;

Sardinha, hoje em 32%;

Biscoito, hoje em 16,2%;

Massa alimentícia, hoje em 14,4%; e

Carne, hoje em 10,8%.

O petista está no Complexo Ariadnópolis, em Campo do Meio, em Minas Gerais, para entrega de 12.297 lotes para famílias acampadas em 138 assentos rurais, espalhados em 24 estados.

O governo federal anunciou também um crédito de R$ 1,6 milhão para instalação de habitação e destinação de incentivos a jovens e mulheres na reforma agrária. A expectativa é que ao menos 18 mil famílias sejam beneficiadas com novas moradias.

Ainda assim, haverá uma nova rodada do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) A, de incentivo à modernização da agricultura, com crédito de até R$ 50 mil, incluindo 25% de rebate e juros entre 0,5% e 1,5% ao ano. O anúncio prevê R$ 48 milhões para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) em 2025.