Inflação de alimentos: Lula erra e posta imposto zerado para ovos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou de forma equivocada que o governo federal irá zerar o imposto sobre a importação do ovo. A publicação, realizada nesta quinta-feira (6/3), foi retirada do ar após a verificação do erro.

A postagem de Lula aconteceu depois que Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, apresentou uma série de medidas para conter a inflação dos alimentos, como zerar o imposto de alguns itens.

“Anunciamos uma série de medidas, a exemplo da retirada de imposto de importação para diversos produtos e a ampliação de incentivos para a produção de alimentos muito consumidos pelos brasileiros e brasileiras, a fim de possibilitar novos avanços para a nossa economia”, escreveu o petista.

Confira:

No entanto, conforme anunciado pelo vice-presidente, terão as alíquotas de importação zeradas: azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias (macarrão), café, carnes e açúcar.

Apesar de não ter a alíquota zerada, Alckmin pontuou que o ovo pode ter uma redução de preços com as medidas anunciadas, uma vez que o milho é um dos principais itens utilizados na alimentação de aves.

“Milho, hoje é 7,2%, zera a alíquota de importação. Isso é um grande reflexo nos ovos, no custo dos ovos e da proteína animal, das carnes. Isso tem um impacto importante nas carnes e no ovo”, disse Alckmin.

Era esperado que Lula participasse do anúncio das medidas, no entanto, o petista não compareceu e as propostas foram apresentadas pelo vice-presidente, que contou com o apoio dos ministro Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Rui Costa (Casa Civil).