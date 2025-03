Influenciador acreano boia nas águas de alagamento e solta: ‘E o caba vai endoidar é?’

O influenciador acreano Rafael Barbosa, mais conhecido como “Barbosa Faixa”, causou um grande alvoroço nas redes sociais ao publicar um vídeo onde aparece boiando em águas de alagamento em um bairro de Rio Branco, nesta sexta-feira (7). Na legenda, ele escreveu com seu habitual senso de humor: “E o caba vai endoidar é. O que é que eu posso fazer? Até apanhar, eu já apanhei”, gerando reações de risadas e comentários diversos entre os internautas.

O vídeo, que rapidamente viralizou, gerou uma onda de comentários engraçados e memes, com muitas pessoas se divertindo com a situação, comentando sobre a “piscina improvisada” e até se referindo a Barbosa como um “surfista alagado”. Também tiveram comentários expressando solidariedade para com os moradores das regiãões afetadas. A publicação revelou que o senso de humor pode aliviar as tensões em momentos difíceis.