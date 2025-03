Influenciador que viralizou na alagação anuncia show de comédia; veja como adquirir ingressos

Na próxima quinta-feira, 13 de março, o Confraria Gastrobar será palco de um evento imperdível para os amantes do riso. A partir das 20h, o grupo Caça Risadas se apresentará no bar, trazendo uma noite cheia de humor e diversão. Este show tem um sabor especial, já que será a última apresentação do grupo no Confraria, que anunciou o encerramento de suas atividades.

O evento contará com a participação dos comediantes Rafael Barbosa e Geovany Calegário entre outros, que são conhecidos por seu carisma e talento no cenário do humor.

Rafael Barbosa, que recentemente viralizou com o vídeo “boiando” na alagação, promete trazer seu humor irreverente e histórias engraçadas, garantindo uma noite de muitas risadas. Geovany Calegário, com seu estilo único e piadas certeiras, também estará no palco, prometendo fazer a plateia rir até a barriga doer. Com a despedida do Confraria Gastrobar, a noite tem um toque de nostalgia, tornando-se ainda mais especial para os fãs do grupo.

Os ingressos para o evento são acessíveis: R$ 20 para entrada individual e R$ 30 para o ingresso duplo, permitindo que você aproveite o show com um amigo ou familiar. Além do bom humor, o evento oferece uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar a última noite de apresentações do grupo no local, com boa comida, bebidas e risadas.

O show de despedida do Caça Risadas no Confraria Gastrobar será uma oportunidade única para quem deseja curtir uma noite de entretenimento de qualidade, marcada pela emoção da despedida e pela diversão garantida. Não perca essa chance de fazer parte de um momento inesquecível!